"Kraftvoll und fit": US-Präsident Joe Biden. (AP/dpa/Susan Walsh)

Biden wurde im Walter-Reed-Militärkrankenhaus in Bethesda im Staat Maryland untersucht. Im Bericht seines Leibarztes O'Connor heißt es weiter, der Gesundheitszustand des Präsidenten sei alles in allem stabil. Das Ergebnis wurde in den USA mit großem Interesse zur Kenntnis genommen - vor allem deshalb, weil der 80-Jährige als ältester US-Präsident aller Zeiten zu einer Kandidatur für eine zweite Amtszeit tendiert.

Bei der Untersuchung wurde der steife Gang Bidens auf eine Wirbelsäulenarthritis, einen früheren Fußbruch und ein Nervenleiden in seinen Füßen zurückgeführt.

