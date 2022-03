US-Präsident Biden und Russlands Staatschef Putin (r.) (AFP)

Dies werde Russland nach dem Überfall auf die Ukraine weiter isolieren und die wirtschaftlichen Kosten für Moskau nochmals erhöhen, sagte US-Präsident Biden in seiner Rede zur Lage der Nation vor beiden Kongresskammern. Russlands Wirtschaft taumele, und daran habe allein Präsident Putin schuld. Dieser sei isoliert wie nie zuvor, während der Westen Einigkeit zeige, betonte Biden.

In Anwesenheit der ukrainischen Botschafterin in den USA, Oksana Markarowa, würdigte Biden den Widerstand ihrer Landsleute gegen das russische Militär. Putin habe vorsätzlich und unprovoziert gehandelt, aber er habe die Entschlossenheit des Westens unterschätzt. Die Allianz werde jeden Zentimeter Nato-Gebiets verteidigen, sagte Biden, der Putin als "russischen Diktator" bezeichnete.

In seiner Rede ging der US-Präsident auch auf die geplanten Maßnahmen zur Stärkung der einheimischen Wirtschaft und im Kampf gegen die hohe Inflation ein. Er kündigte zudem eine neue Initiative zur Behandlung von Covid-19 mit antiviralen Medikamenten in den Vereinigten Staaten an.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.