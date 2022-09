Die US-Diplomatin und künftige Botschafterin in Russland, Lynne Tracy. (U.S. State Dept. / AP / dpa )

Das teilte das Weiße Haus in Washington mit. Tracy, die Russisch spricht, ist derzeit noch Botschafterin in Armenien. Zuvor war sie unter anderem stellvertretende Missionsleiterin in der Botschaft in Moskau.

Nötig ist noch die Zustimmung des US-Senats zu Tracys Nominierung. Außerdem muss Russland einwilligen. In der Regel ist die Genehmigung durch das Gastland Routine, angesichts der amerikanisch-russischen Spannungen in diesem Fall aber nicht selbstverständlich.

Der bisherige US-Botschafter in Moskau, Sullivan, hatte Russland Anfang des Monats verlassen, um in den Ruhestand zu gehen.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.