Kann auf eine zweite Amtszeit hoffen: US-Notenbank-Chef Powell. (Getty Images via AFP)

Die Zentralbank brauche eine zuverlässige, geübte und prinzipientreue Führung, sagte Biden im Weißen Haus in Washington. Powell erklärte im Anschluss, die Notenbank werde ihre Instrumente nutzen, um zu verhindern, dass sich eine höhere Inflation festsetze. Ähnlich äußerte sich seine designierte Stellvertreterin Brainard. Die Inflation in den USA ist so hoch wie seit drei Jahrzehnten nicht mehr. Der Senat muss den Nominierungen noch zustimmen, was als Formalie gilt. Allerdings gibt es beim linken Parteiflügel der US-Demokraten Vorbehalte gegen Powell.

