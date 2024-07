US-Wahlkampf

Präsident Biden positiv auf Covid-19 getestet

US-Präsident Biden ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Der 81-Jährige habe leichte Symptome, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Er wolle sich nun in sein Privathaus im Bundesstaat Delaware begeben und sich dort selbst isolieren. Gleichwohl werde er alle seine Pflichten während dieser Zeit in vollem Umfang wahrnehmen.

18.07.2024