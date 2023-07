Reist im Juli viel: US-Präsident Biden am Eingang der "Air Force One". (Ariel Schalit/AP/dpa)

Wie das Weiße Haus in Washington mitteilte, reist der Präsident am 9. Juli zunächst nach Großbritannien und kommt dort mit Premierminister Sunak sowie König Charles III. zusammen. Weiter geht es dann am 11. und 12. Juli zum Nato-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Anschließend will Biden in Finnland als Gast an einem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs nordischer Länder teilnehmen. Der Ukraine-Krieg und der künftige Umgang des Westens mit China dürften zentrale Themen der Besuche sein.

