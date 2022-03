US-Präsident Biden hält erstmals eine Rede zur Lage der Nation. (AFP)

Nach Angaben des Weißen Hauses telefonierten sie rund eine halbe Stunde miteinander. Selenskyj dankte den USA dabei für ihre Unterstützung.

Biden wird in der Nacht seine erste offizielle Ansprache zur Lage der Nation halten. Auch dabei wird der Krieg in der Ukraine eine wichtige Rolle spielen. Nach den Angaben seiner Sprecherin Psaki will Biden unter anderem seine Bemühungen hervorheben, eine weltweite Koalition für Demokratie und gegen die "russische Aggression" aufzubauen.

In der Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses solle es aber auch um die Inflation gehen, die in den USA zuletzt mit 7,5 Prozent die höchste Rate seit etwa 40 Jahren erreicht hatte. Ein weiteres Thema ist der Kampf gegen den Klimawandel.

