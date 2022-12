US-Präsident Biden bei der Unterzeichnung des "Respect for Marriage Act" im Weißen Haus. (AP / Patrick Semansky)

Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie setzte Biden seine Unterschrift unter das Gesetz. Geladen waren Betroffene und Aktivisten, um die historische Bedeutung des Moments hervorzuheben.

Der sogenannte "Respect for Marriage Act" sieht die landesweite Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen vor. Ehen, die in anderen Bundesstaaten geschlossen wurden, müssen damit in allen Bundesstaaten anerkannt werden, selbst wenn gleichgeschlechtliche Paare dort nicht heiraten dürfen. Außerdem wird die Ehe auf Bundesebene nicht mehr als Verbindung zwischen Mann und Frau definiert.

Vergangene Woche hatte das US-Repräsentantenhaus den Gesetzentwurf verabschiedet. 258 Abgeordnete stimmten dafür, unter ihnen alle Demokraten. 169 Republikaner stimmten dagegen.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.