US-Präsident Joe Biden (picture alliance / CNP / MediaPunch)

Biden sprach bei einem Wahlkampfauftritt in der Nähe von Washington wörtlich von einem "halben Faschismus" radikaler Republikaner. Die Partei sei voller Wut, Gewalt und Hass und stehe für Spaltung. Er rief seine Anhänger auf, wählen zu gehen und die Demokratie zu retten.

In den USA werden am 8. November das gesamte Repräsentantenhaus sowie Teile des Senats neu gewählt. Sollten die Demokraten in einer der beiden Kongresskammern oder sogar in beiden in die Minderheit geraten, würde dies die Handlungsfähigkeit Bidens in der zweiten Hälfte seiner vierjährigen Amtszeit erheblich einschränken.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.