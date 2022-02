Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro. (GDA via ZUMA Press Wire)

Es sieht vor, die Weiterentwicklung von Bergbaumethoden zu fördern, wie aus einer Veröffentlichung im Amtsblatt der Regierung hervorgeht. Mit einem geplanten zweiten Dekret soll zudem die Bestrafung von illegalen Goldsuchern in der Region erschwert werden. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace kritisierte, Bolsonaros Verordnungen zielten darauf ab, eine räuberische Praxis zu legalisieren, die die Umwelt im Amazonasgebiet zerstöre.

Bolsonaro ist ein Befürworter der wirtschaftlichen Nutzung der Region und will auch den bislang illegalen Goldabbau in indigenen Gebieten erlauben. Die Goldsucher schlagen oft tiefe Schneisen in den Wald und verschmutzen das Wasser mit Quecksilber.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.