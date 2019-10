Der Präsident der UNO-Vollversammlung, Muhammad-Bande, hat die geringe Anzahl von Staatsvertreterinnen bei der am Montag zu Ende gegangenen Generaldebatte bedauert.

Nur 16 der 192 Redner seien Frauen gewesen, sagte Muhammad-Bande auf einer Pressekonferenz in New York. Das sei keine gute Zahl, insbesondere angesichts des Strebens nach Geschlechtergleichheit, fügte der Nigerianer hinzu. Die Vereinten Nationen müssten die Regierungen ihrer Mitgliedsländer weiter zu dazu drängen, Hürden für Frauen abzubauen, die in die Politik wollten.



Die Vollversammlung ist wie eine Art Parlament der Vereinten Nationen. Jeder der 193 Mitgliedsstaaten hat eine Stimme. Das Amt des Präsidenten der Vollversammlung wird jedes Jahr neu vergeben und ist hauptsächlich repräsentativ.