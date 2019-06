Der Präsident des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung, Fuest, hält ein Defizitverfahren gegen Italien für geboten.

Zur Begründung verweist Fuest auf die Haushaltspolitik der italienischen Regierung, die darauf abziele, Steuern massiv zu senken und noch mehr Geld auszugeben. Da führe an einem Defizitverfahren überhaupt kein Weg vorbei, sagte Fuest im Deutschlandfunk. Ansonsten könne man die Fiskalregeln gleich abschaffen.



Italien komme nur mit mehr Wachstum aus der Krise, betonte Fuest. Dies erreiche man aber nicht mit noch mehr Schulden, sondern mit wirtschaftspolitischen Reformen. Als Beispiele nannte er den Arbeitsmarkt und das Justizwesen. Die amtierende Regierung in Rom habe Reformen wieder zurückgenommen. Das sei der falsche Weg: "Da herrscht die Vorstellung, wenn man in Zeit der 1960er Jahre zurückgeht - mit restriktivem Kündigungsschutz - dann würde das Wachstum kommen." Zugleich warnte Fuest vor einer Verunsicherung der Investoren, was zu steigenden Zinssätzen führen würde. Auch das reduziere das Wachstum. Italien könne nicht wachsen durch mehr Schulden.



Wegen der Schuldenpolitik der italienischen Regierung hat die EU-Kommission ein Defizitverfahren gegen das Land empfohlen. Die Finanzminister der Eurostaaten müssen der Eröffnung des Verfahrens zustimmen. Die Regierung in Rom kritisierte den Schritt. Italien ist nach Griechenland das am höchsten verschuldete EU-Mitglied. In Rom regiert seit Juni vergangenen Jahres eine Koalition aus der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega-Partei. Sie hat im Wahlkampf eine Abkehr vom Sparkurs versprochen und will Sozialausgaben erhöhen und Steuern senken.