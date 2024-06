Tag der Industrie

Der Ökonom verlangte erneut einen "drastischen" Bürokratieabbau und mehr Handelsabkommen mit Ländern weltweit. Auf diesem Feld sei man in den vergangenen Jahren kaum vorangekommen. Mit Blick auf das für dieses Jahr erwartete Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozent sprach Russwurm von einem Silberstreif am Horizont . Es handele sich aber nicht um eine wirkliche Trendwende. Das langfristige Wachstum Deutschlands bereite ihm am meisten Sorgen.