Bundeswehr

Präsident des Reservistenverbands für Wehrpflicht

Der Präsident des Reservistenverbands der Bundeswehr, Sensburg, hat sich für eine allgemeine Wehrpflicht in Deutschland ausgesprochen. Mit der derzeitigen Zahl an Soldaten und Reservisten sei ein so großes Land wie Deutschland nicht zu verteidigen.

11.02.2023