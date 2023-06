Der polnische Präsident Duda zeigt sich besorgt über die Anwesenheit von Wagner-Kämpfern in Belarus. (Gian Ehrenzeller / KEYSTONE / dpa / Gian Ehrenzeller)

Dies sei ein ernstes und beunruhigendes Problem, sagte Duda in Warschau. Seiner Ansicht nach verlangt das eine harte Antwort der NATO.

Am Wochenende war in Russland ein Machtkampf zwischen der privaten Söldnergruppe Wagner und der Führung in Moskau eskaliert. Nach Vermittlung des belarussischen Machthabers Lukaschenko brach Prigoschin den Aufstand ab. Er und zahlreiche Gefolgsleute sollen sich jetzt in Belarus aufhalten.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.