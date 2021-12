Polens Präsident Duda legt Veto gegen umstrittenes Mediengesetz an (AFP/VALENTYN OGIRENKO)

Dies teilte Duda in einer Fernsehansprache mit. Das Gesetz schreibt vor, dass in Polen Rundfunklizenzen nur noch an ausländische Unternehmen vergeben werden dürfen, wenn diese ihre Zentrale im Bereich des Europäischen Wirtschaftsraums haben.

Nach Ansicht von Kritikern zielt es auf den privaten Nachrichtensender "TVN24", der indirekt zum US-Konzern "Discovery" gehört. Der Sender vertritt eine kritische Linie gegenüber der polnischen Regierungspartei PiS.

Das eine Woche vor Weihnachten vom Parlament verabschiedete Gesetz wurde von der EU-Kommission und auch der US-Regierung als Bedrohung der Pressefreiheit kritisiert.

