Der türkische Präsident Erdogan hofft auf seine Wiederwahl in zwei Wochen. (picture alliance / Anadolu Agency / Mehmet Emin Menguarslan)

Der 69-Jährige besuchte zunächst eine Luftfahrtmesse in Istanbul, dann hielt er eine Wahlkampfrede in Izmir. Am Dienstagabend hatte der Staatschef ein Live-Interview im Fernsehen abbrechen müssen. Mehrere Tage trat er nicht direkt in der Öffentlichkeit auf, sondern zeigte sich nur in zwei Videoschalten. Am 14. Mai finden in der Türkei Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Wahlberechtigte in Deutschland können bereits ihre Stimme abgeben.

