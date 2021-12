Der türkische Staatspräsident Erdogan (picture alliance / Uncredited)

In einer Rede in Istanbul sagte er, wenn den Türken das eigene Geld nicht als Maßstab gelte, sei das Land zum Untergang verurteilt. Nach offiziellen Daten halten die Bürgerinnen und Bürger der Türkei etwa die Hälfte ihrer Ersparnisse in Fremdwährungen und Gold. Hintergrund ist ein Vertrauensverlust in die Lira, die in diesem Jahr 40 Prozent an Wert eingebüßt hat. Die Inflationsrate in der Türkei war im November auf mehr als 21 Prozent gestiegen. Den Grund für die Entwicklungen sehen Experten auch in der Geldpolitik der türkischen Zentralbank. Diese hatte auf Drängen Erdogans ihren Leitzins wiederholt gesenkt. Üblicherweise reagieren Währungshüter auf eine anziehende Inflation mit Zinserhöhungen.

