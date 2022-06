Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will 2023 erneut kandidieren (dpa / picture alliance / Sergei Karpukhin)

Das gab er heute bei einem Besuch in Izmir offiziell bekannt. Er werde sich als Kandidat der "Volksallianz" aufstellen lassen, sagte Erdogan. Dabei handelt es sich um ein Wahlbündnis der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP mit der ultra-nationalistischen Bewegung MHP. Erdogan ist bereits seit 20 Jahren an der Macht. Beobachter erwarten für die Wahl im Juni nächsten Jahres allerdings ein enges Rennen mit der Opposition. Die Bürger in der Türkei leiden unter der grassierenden Währungskrise, der hohen Inflation und der Arbeitslosigkeit.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.