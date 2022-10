Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan spricht in Ankara auf der Veranstaltung "Das Jahrhundert der Türkei", auf der die neue Vision der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AK) vorgestellt wird. (AFP / ADEM ALTAN)

In einer Rede in Ankara anlässlich des 99. Jahrestags der Gründung der Republik sagte er, eine neue Verfassung solle unter anderem Familien stärken und die Rechte von Frauen schützen, die ein Kopftuch tragen wollten. Erste Entwürfe für eine Änderung sollen kommende Woche vorgelegt werden. Bisher ist in der Verfassung eine strikte Trennung von Religion und Staat verankert. Im kommenden Jahr sind Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei. Angesichts der hohen Inflation von derzeit mehr als 80 Prozent stehen Erdogan und seine AKP politisch unter Druck.

2017 hatte sich Erdogan in einem Verfassungsreferendum erweiterte Vollmachten als Präsident gesichert.

