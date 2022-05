Weltwirtschaftsforum

Blick auf Gäste des 51.Weltwirtschaftsforums in Davos. (picture alliance/KEYSTONE)

Auch ohne Friedensabkommen, das derzeit nicht sehr wahrscheinlich sei, müsse bereits am Wiederaufbau des Landes gearbeitet werden, sagte der frühere norwegische Außenminister der "Süddeutschen Zeitung". Es gehe um Infrastruktur, Elektrizität, Schulen, Straßen und Brücken für die Ukraine.

Die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums hat am Abend im schweizerischen Davos begonnen. Heute Vormittag hält der ukrainische Präsident Selenskyj per Video die Auftaktrede. Bundeswirtschaftsminister Habeck wird in einer Diskussionsrunde erläutern, wie Deutschland unabhängiger von russischer Energie werden will.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine steht neben der Corona-Pandemie und dem Klimawandel im Mittelpunkt des Weltwirtschaftsforums. Insgesamt nehmen fast 2.500 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft an dem viertägigen Treffen teil. Am Donnerstag steht eine Rede von Bundeskanzler Scholz auf dem Programm.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.