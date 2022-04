Der jemenitische Präsident Hadi hat seine Befugnisse an einen Führungsrat übertragen. (dpa / picture-alliance / Yahya Arhab)

Präsident Hadi erklärte in Sanaa, er habe seine Befugnisse an den Rat übertragen. Die Regierungsgeschäfte lägen künftig in der Verantwortung des neuen Gremiums. Zu dessen Aufgaben gehörten zudem auch Militärangelegenheiten sowie Sicherheitsfragen. Den Angaben zufolge besteht der Führungsrat aus einem Vorsitzenden und sieben Stellvertretern. Den Rat leiten soll Raschad Al-Alimi, ein früherer Berater von Hadi. Er hat die Unterstützung Saudi-Arabiens. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Saba berichtete, soll die neue Führung mit den Huthi-Rebellen über eine Lösung des jahrelangen Konflikts in dem Land verhandeln.

Im Jemen herrscht seit 2015 Krieg zwischen den von Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten unterstützten Truppen von Präsident Hadi und den vom Iran bewaffneten Huthi-Rebellen.

07.04.2022