Steuerzahlerbund

Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler, im Jahr 2020 (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Zugleich sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung", Deutschland sei bei Steuern und Sozialabgaben weltweit im Spitzenfeld. Der Staat habe keinesfalls Geldnot, sondern schlichtweg zu hohe Ausgabenwünsche und keine Prioritäten. Holznagel mahnte einen finanzpolitischen Kurswechsel an. Er sprach sich für einen

konsequenten Inflationsausgleich im Steuerrecht und eine vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags aus.

Bundesfinanzminister Lindner - FDP - stellt am Nachmittag in Berlin die Ergebnisse der Frühjahrs-Steuerschätzung vor. Die Daten spielen eine wichtige Rolle bei der Ausarbeitung des Bundeshaushalts für das nächste Jahr. Das Thema sorgt seit geraumer Zeit für Unruhe in der Regierung. Mehrere Ressorts meldeten zusätzliche Ausgabenwünsche an. Lindner sieht dafür aber kaum Spielräume.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.