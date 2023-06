Peter Hübner, Präsident der deutschen Bauindustrie. (Kay Nietfeld/dpa)

Dass Deutschland etwa bei der Digitalisierung von Bauanträgen hinterherhinke, sei ein Armutszeugnis, sagte Hübner auf dem Tag der Bauindustrie in Berlin. Auch in puncto Bürokratie äußerte er Kritik. Man solle endlich davon wegkommen, bei komplexen Projekten so genannte Fachlosvergaben auszuschreiben. Das sei von vorgestern. Ein Abhängen der Branche müsse verhindert werden, betonte Hübner.

Bei Fachlosvergaben können Ausschreiben aus mehreren Teilen bestehen, die unabhängig voneinander vergeben werden können.

