Mexikos Präsident Manuel Lopez Obrador im Präsidentenpalast in Mexiko City. (AP/dpa/Marco Ugarte)

Er sagte in Mexiko-Stadt, mit ihren Verteilaktionen wollten die Banden Sympathiepunkte in der Bevölkerung sammeln. In der Vergangenheit hätten sich derart beschenkte Bürger auf die Seite von Rauschgiftschmugglern geschlagen, sich Razzien entgegengestellt oder gegen die Einrichtung von Stützpunkten der Nationalgarde protestiert, die die Drogenkriminalität bekämpfe.

López Obrador reagierte mit seinem Appell auf im Internet kursierende Videos vom 21. Dezember aus der Stadt Guadalajara im Bundesstaat Jalisco. Darin ist zu sehen, wie weihnachtlich dekorierte Lastwagen mit Spielzeug und anderen Geschenken durch ein ärmliches Stadtviertel fahren. Aus Lautsprechern des Konvois dröhnen Lieder, in denen das Jalisco-Kartell und dessen lokaler Anführer gepriesen werden.

