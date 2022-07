Demonstranten im Präsidentenpalast in Colombo, der Hauptstadt von Sri Lanka (AP)

Das teilte der Sprecher des Parlaments mit. Der Präsident benötige Zeit bis kommenden Mittwoch, um eine geordnete Machtübergabe zu sichern. Rajapaksa war aus dem Präsidentenpalast in der Hauptstadt Colombo geflohen, kurz bevor hunderte Menschen das Gebäude stürmten. Zehntausende hatten bei Massendemonstrationen den Rücktritt des Präsidenten und des Premierministers verlangt. Dieser bot ebenfalls an, sein Amt abzugeben. Am Abend wurde die Privatresidenz des Regierungschefs in Brand gesteckt.

Sri Lanka erlebt derzeit die schwerste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Der Unmut der Demonstranten richtet sich unter anderem gegen den seit Monaten bestehenden Mangel an Treibstoff, Medikamenten und Lebensmitteln sowie gegen die hohe Inflation und stundenlange Stromausfälle. Wegen des Treibstoffmangels hatte die Regierung jüngst den Verkauf an Privatpersonen für zwei Wochen verboten.

