Präsident Museveni lehnte seine Unterschrift unter ein vom Parlament verabschiedetes Gesetz innerhalb der erforderlichen Frist ab. Das Gesetz sieht Strafandrohungen bis hin zur Todesstrafe vor. In einer Erklärung hieß es, das Vorhaben werde mit Vorschlägen zur Verbesserung an die Nationalversammlung zurückgehen. Nach Angaben eines Sprechers des Präsidialamtes soll es bei der Überarbeitung aber nicht um das Strafmaß gehen. International gibt es an dem Vorhaben viel Kritik. Die USA drohen Uganda mit wirtschaftlichen Konsequenzen, sollte das Gesetz in Kraft treten.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.