Präsident Lai sagte in einer Rede zum Nationalfeiertag, das Abwehrsystem solle die Bezeichnung "T-Dome" tragen. Der Name, kurz für "Taiwan Dome", lehnt sich an das israelische Abwehrsystem "Iron Dome" an. Lai erklärte, angesichts der Bedrohung durch China solle es über hoch entwickelte Früherkennung und effektive Abwehrfähigkeiten verfügen. Außerdem kündigte Lai an, dass die Verteidigungsausgaben Taiwans bis 2030 von derzeit drei auf fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen sollten.

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums warf Taiwan vor, mit seinen Unabhängigkeits-Aktivitäten die größte Gefahr für den Frieden in der Region darzustellen. Die chinesische Führung erhebt Anspruch auf die Insel und hat immer wieder mit einem Militäreinsatz gedroht.

