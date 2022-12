Protest in Brasilien (Eraldo Peres / AP / dpa / Eraldo Peres)

Bolsonaro erkenne seine Niederlage bei der Präsidentenwahl im Oktober noch immer nicht an und stachele faschistische Demonstranten an, sagte Lula vor Journalisten.

Am Montag hatte es in der Hauptstadt Brasilia gewaltsame Proteste von Anhängern Bolosnaros gegeben. Autos und Busse gingen in Flammen auf, zudem versuchten Randalierer, das Polizeipräsidium zu stürmen. Wenige Stunden zuvor war Lula bei einer Zeremonie offiziell als neuer Staatschef bestätigt worden. Er hatte die Wahl nur knapp gewonnen und soll sein Amt am 1. Januar antreten.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.