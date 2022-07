Macron begrüßt bin Salman vor dem Elysee-Palast in Paris (AFP/Bertrand GUAY)

Macron begrüßte bin Salman am Abend auf dem roten Teppich vor dem Elyséepalast in Paris. Anschließend zogen sich beide ohne öffentliche Äußerungen zu einem Essen zurück. Die Einladung nach Frankreich war von Menschenrechtsgruppen kritisiert worden. Sie werfen Macron vor, bin Salman durch den Besuch auf internationaler Bühne zu rehabilitieren. Der saudi-arabische Kronprinz hatte nach Erkenntnissen des US-Geheimdienstes CIA den Mord an dem "Washington Post"-Journalisten Khashoggi 2018 in Istanbul persönlich gebilligt.

Wegen Khashoggis gewaltsamen Tods reichten zwei Menschenrechtsorganisationen heute in Frankreich Klage gegen bin Salman ein.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.