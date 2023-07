Der neu ernannte französische Bildungsminister Gabriel Attal hält eine Rede. Neben ihm steht der ehemalige Ressortchef Pap Ndiaye (2.v.l.). (AFP / EMMANUEL DUNAND)

Wie der Élysée-Palast in Paris mitteilte, wird der 34-jährige Politiker Attal neuer Bildungsminister. Er kündigte an, gegen den Lehrermangel an Schulen vorzugehen. Gesundheitsminister wird der Politiker Rousseau. Das Ressort Familie leitet künftig die Fraktionsvorsitzende der Regierungspartei "Renaissance", Bergé. Zentrale Ressorts wie das Außenministerium und das Wirtschaftsministerium blieben personell unverändert. Auch Premierministerin Borne bleibt im Amt.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.