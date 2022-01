Frankreichs Präsident Macron gedenkt der Opfer des SS-Massakers in Oradour-sur-Glane (Ludovic Marin, Pool via AP/dpa)

Dabei zeichnete er den letzten Überlebenden mit dem nationalen Verdienstorden aus. Der 96-jährige Robert Hebras habe für die Freiheit gekämpft und die Werte der französischen Republik verteidigt, sagte Macron. Außerdem habe er zum deutsch-französischen Frieden beigetragen.

Angehörige einer SS-Panzerdivision hatten am 10. Juni 1944 in Oradour-sur-Glane Frauen und Kinder in eine Kirche eingesperrt und diese dann angezündet. Die Männer wurden erschossen. Insgesamt wurden 643 Menschen ermordet.

1999 wurde in dem zerstörten Dorf ein Gedenkzentrum eingerichtet.

