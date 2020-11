Der französische Präsident Macron hat klargestellt, dass sich sein Land nicht im Kampf gegen "den Islam" befinde.

Der Kampf seines Landes richte sich gegen die Aufklärungsfeindlichkeit, den Fanatismus, den gewalttätigen Extremismus und niemals gegen eine Religion, schrieb Macron in einem Brief an die britische Zeitung "Financial Times". Damit reagierte er auf einen Artikel, der auf der Webseite der Zeitung erschienen war, aber später von dort entfernt wurde. Darin war ihm vorgeworfen worden, die Muslime in Frankreich aus wahltaktischen Gründen auszugrenzen.



Macron hatte nach der Ermordung eines Lehrers in Paris ein rigoroses Vorgehen gegen islamistische Extremisten angekündigt. Er bekannte sich auch zur Pressefreiheit und damit zum Recht auf die Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen. Macrons Äußerungen lösten Proteste in einigen muslimisch geprägten Ländern aus. Zudem kam es in Nizza zu einem weiteren islamistischen Anschlag.

