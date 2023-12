Venezuelas Präsident Nicolás Maduro feiert das Ergebnis des Referendums. (AFP / PEDRO RANCES MATTEY)

Dies gab Maduro bei einer Kabinettssitzung in Caracas bekannt. Er kündigte an, dem venezolanischen Parlament einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen. Zudem wies er den staatlichen Ölkonzern "PDVSA" an, umgehend Lizenzen für die Förderung von Erdöl und Gas sowie den Bergbau in Essequibo zu vergeben.

Am Sonntag hatten sich die venezolanischen Wähler in dem umstrittenen Referendum für die Annexion der ressourcenreichen Region ausgesprochen.Venezuela reklamiert sie seit mehr als einem Jahrhundert für sich. Guyana sieht in dem Referendum eine existenzielle Bedrohung. Essequibo macht mehr als zwei Drittel der Landesfläche aus.

