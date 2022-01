Der italienische Präsident Sergio Mattarella (ANSA)

Das teilte der Präsident der Abgeordnetenkammer, Fico, in Rom mit. Der 80-Jährige hatte ursprünglich nicht noch einmal kandidieren wollen. Seine siebenjährige Amtszeit endet turnusgemäß am 3. Februar. Danach könnte er vereidigt werden. Mattarella sagte in einer kurzen Ansprache im Fernsehen, dass er seine persönlichen Wünsche nicht über sein Verantwortungsbewusstsein in der Notlage habe stellen können, die das Land in der Pandemie erleide.

Regierungschef Draghi sprach von einer ausgezeichneten Nachricht. Er sei dem Präsidenten dankbar für seine Entscheidung, sich noch einmal wählen zu lassen, sagte Draghi. Er war selbst einige Zeit lang als möglicher Kandidat für das Amt im Gespräch. Der ehemalige Regierungschef Renzi gratulierte Matarella zu dessen Wahlsieg ebenso wie EU-Ratschef Michel.

Der italienische Präsident verfügt über wichtige Machtbefugnisse. Er kann die Parlamentskammern auflösen, er unterschreibt Gesetze und ernennt Minister, das bedeutet, dass er diese auch verhindern kann. Außerdem kann er dem Parlament Themen vorgeben, die es bearbeiten muss.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.