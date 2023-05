Joachim Nagel, Präsident der Deutschen Bundesbank, hält weitere Zinserhöhungen der EZB für nötig. (Britta Pedersen/dpa-Zentralbild )

Der Kampf gegen die hohe Inflation sei noch nicht gewonnen, sagte Nagel der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Die Teuerung sei in den vergangenen Monaten zwar zurückgegangen, aber sie bleibe immer noch viel zu hoch. In der Folge werde die Inflation zwar wieder merklich sinken. Aber es könne wohl noch bis Anfang 2025 dauern, bis die Rate in Deutschland wieder dauerhaft eine Zwei vor dem Komma habe, erklärte Nagel.

Die Europäische Zentralbank hatte am Donnerstag zum siebten Mal in Folge die Zinsen im Euroraum erhöht. Allerdings fiel die Anhebung mit 0,25 Prozentpunkten geringer aus als die Erhöhungen zuvor. Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Zentralbankgeld besorgen können, stieg auf 3,75 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.