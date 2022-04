Finnlands Präsident Sauli Niinistö im November 2021 anlässlich des Besuchs des damaligen NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg. (pa/dpa/Lehtikuva/Vesa Moilanen)

Es sei bereits klar, dass die Bevölkerung mehrheitlich hinter einer Mitgliedschaft in dem Verteidigungsbündnis stehe, sagte Niinistö dem Sender Yle. Zugleich verwies der finnische Präsident darauf, dass er dazu persönlich noch bis Ende des vergangenen Jahre eine andere Meinung gehabt habe. Diese habe sich inzwischen aber geändert, betonte Niinstö. Es sei wichtig, dass sich sein Land in dieser Frage mit Schweden abstimme und beide Seiten zu demselben Schluss kämen. Auch in

dem skandinavischen Nachbarstaat ist eine Debatte über die Nato-Mitgliedschaft entbrannt.

