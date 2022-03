Russische Energielieferungen

Der russische Präsident Wladimir Putin im Kreml (Mikhail Klimentyev/Russian Presidential Press and Information Office/TASS)

Russland bleibt dabei: Unternehmen aus Ländern, die auf der Liste

"unfreundlicher" Staaten stehen, sollen Gas künftig nur noch erhalten, wenn sie Rubel-Konten bei russischen Banken eröffnen. Laufende Verträge würden gestoppt, wenn die Zahlungen nicht entsprechend erfolgten, betonte Putin. Gelten soll das neue Prozedere ab morgen. Unklar war zunächst, ob die Staaten selbst bereits in Rubel zahlen müssen oder eine Euro-Zahlung direkt in die russische Währung umgewandelt wird. Beides würde allerdings den Rubel aufwerten und die westlichen Sanktionen angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine unterlaufen.

Bundesregierung will Dekret prüfen

Die Bundesregierung will die jüngsten Forderungen prüfen. "Wenn uns das Dekret vorliegt, wird die Bundesregierung es gründlich prüfen und bewerten", sagte eine Sprecherin des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums der Deutschen Presse-Agentur. "Klar ist, Deutschland zahlt weiter in Euro. Daran werden wir nichts ändern, der G7-Beschluss gilt." Die sieben führenden Industriestaaten hatten Anfang der Woche die Zahlung in Rubel einheitlich abgelehnt. Bundeskanzler Scholz erklärte in einer ersten Reaktion, in den Lieferverträgen stehe, dass in Euro bezahlt werde. Er habe Putin gesagt, dass dies auch so bleiben werde.

Habeck: Werden uns nicht erpressen lassen

Bundeswirtschaftsminister Habeck betonte, man werde sich von Putin nicht erpressen lassen und sei auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ähnlich äußerte sich der französische Finanzminister Le Maire. Frankreich und Deutschland bereiteten sich auch auf einen Stopp russischer Gaslieferungen vor.

Erneute russische Kehrtwende sorgt für Verwirrung

Mit der erneuten Kehrtwende hatte Russland für Verwirrung gesorgt. Kunden "unfreundlicher" Staaten müssten für die in ihren Verträgen aufgeführten Währungen Rubel kaufen, hatte Regierungssprecher Dmitri Peskow heute bekräftigt. Die Abwicklung könne über die Gazprom-Bank laufen. Dieses Kreditinstitut sei nicht von westlichen Sanktionen betroffen - anders als die russische Zentralbank. Putin habe nach Angaben des Präsidialamtes Bundeskanzler Scholz gestern detailliert darüber informiert, wie Rubel-Zahlungen für Gas vonstattengehen könnten. Dagegen hatte Regierungssprecher Steffen Hebestreit gestern betont, Putin habe Scholz versichert, "dass sich für europäische Vertragspartner nichts ändern werde".

Notfallplan Gas: Bundesnetzagentur arbeitet an Kriterien für Verteilung

Nach der Ausrufung der Frühwarnstufe des sogenannten Notfallplans Gas arbeitet die Bundesnetzagentur an Kriterien, wie im Fall einer weiteren Verschärfung Gas verteilt wird. Behördenchef Müller sagte im ARD-Fernsehen, es gebe Gespräche mit der Industrie. Verschiedene Branchen haben für den Fall einer nicht mehr gesicherten Versorgung mit Gas vor erheblichen wirtschaftlichen Folgen gewarnt. Nach dem Notfallplan entscheidet die Bundesnetzagentur, wer mit erhöhter Priorität Gas geliefert bekommt. Müller wies darauf hin, dass nach den europäischen Regelungen Privathaushalte genauso wie Krankenhäuser oder Pflegeheime zuerst beliefert werden müssten.

Die Bundesregierung hatte gestern die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Dies bedeutet, dass die Regierung unter Leitung des Wirtschaftsministeriums die Lage am Gasmarkt genau beobachtet. Ein Krisenteam aus Behörden, Energieversorgern und Netzbetreibern trifft sich regelmäßig und berät die Bundesregierung.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.