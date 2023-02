Der russische Präsident Putin (Archivbild) (AP / Mikhail Metzel)

Die westlichen Länder, allen voran die USA, strebten nach unbegrenzter Macht in der Weltpolitik, sagte Putin in Moskau. Dabei solle der lokale Konflikt in einen globalen verwandelt werden. Ziel des Westen sei es, Russland zu vernichten. Darauf werde man reagieren. Putin erklärte weiter, der Militäreinsatz in der Ukraine werde fortgesetzt, um Schritt für Schritt die Ziele zu erreichen. Es sei unmöglich, Russland auf dem Schlachtfeld zu besiegen. Der russische Staatschef kündigte ein Programm zum Wiederaufbau der Infrastruktur in den annektierten Gebieten der Ukraine an.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.