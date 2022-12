Ebrahim Raisi, Präsident der Islamischen Republik Iran (IMAGO / APAimages / IMAGO / Iranian Presidency Office)

Man sei offen für diejenigen, die von ausländischer Propaganda nur geblendet worden seien, mit den Uneinsichtigen habe man aber keine Gnade, sagte Raisi bei einer Veranstaltung in Teheran.

Im Iran protestieren seit mehr als drei Monaten landesweit Menschen gegen das islamische System. Zwar zogen in den vergangenen Wochen weniger Menschen auf die Straßen, die Proteste wurden aber in anderer Form fortgesetzt. So ignorieren immer mehr Frauen das obligatorische Tragen des Kopftuchs.

Nach Angaben von Aktivisten und Menschenrechtsgruppen starben bei den Kundgebungen mehr als 500 Menschen. Zwei Demonstranten wurden wegen ihrer Beteiligung an den Protesten hingerichtet, mehr als 20 weiteren droht ebenfalls eine Exekution.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.