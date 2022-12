Cyril Ramaphosa (Mike Hutchings / Reuters / dpa)

Wie aus seinem Umfeld verlautete, will er sich politisch und juristisch gegen ein drohendes Amtsenthebungsverfahren wehren. Wie Ramaphosas Sprecher mitteilte, erwägt der Präsident, den Bericht eines Untersuchungsausschusses vor Gericht anzufechten. In dem Bericht geht es um Ramaphosas Rolle bei einem mutmaßlichen Überfall auf seinen Landsitz im Jahr 2020. Ein früherer Geheimdienstchef hatte Ramaphosa vorgeworfen, vier Millionen Dollar in bar in seinem Anwesen versteckt zu haben. Nach dem Einbruch in seiner Farm soll Ramaphosa die Entführung und Bestechung der Diebe organisiert haben, um die Lagerung des Geldes geheim halten zu können. Ramaphosa hingegen erklärte, ihm seien umgerechnet 560.000 Euro entwendet worden. Das Parlament kommt am Dienstag zu einer Sondersitzung zusammen.

Ramaphosa will sich Mitte Dezember als Parteivorsitzender des ANC bestätigen lassen. Mit der Wiederwahl wäre auch der Weg für eine zweite Amtszeit als Präsident frei.

