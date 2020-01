Der iranische Präsident Rohani hat zu einem grundlegenden Wandel in der Politik der Islamischen Republik aufgerufen.

In einer im Fernsehen übertragenen Rede an den Ministerrat sagte er, die Menschen wollten mit Aufrichtigkeit und Anstand behandelt werden. Indirekt räumte Rohani ein, dass der Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs in der iranischen Bevölkerung zu einer Vertrauenskrise geführt habe. Die iranische Führung hatte den Fehler des Militärs anfangs bestritten.



Präsident Rohani erklärte, die Parlamentswahl im Februar könne ein erster Schritt zur Versöhnung sein. Er rief die Wahlkommission auf, sämtliche Kandidaten zuzulassen. Der Iran könne nicht nur von einem politischen Flügel regiert werden.