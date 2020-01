Im Iran wird derzeit mehr Uran angereichert als vor dem Abschluss des internationalen Atomabkommens im Jahr 2015.

Das sagte Präsident Rohani in einer im Fernsehen übertragenen Rede. Laut Atomabkommen ist dem Iran eine Uran-Anreicherung nur in engen Grenzen erlaubt. Seitdem die USA den Vertrag einseitig aufgekündigt haben, hat der Iran aber mehrfach dagegen verstoßen. Die europäischen Vertragspartner aktivierten deshalb in dieser Woche einen Streitschlichtungsmechanismus. Nach einem Bericht der "Washington Post" könnte dies auf Druck der USA geschehen sein. Die US-Regierung habe den Europäern mit Strafzöllen auf Auto-Importe gedroht. Der iranische Außenminister Sarif kommentierte den Bericht auf Twitter mit den Worten, Deutschland, Frankreich und Großbritannien hätten die letzten Reste des Atomabkommens verkauft.