Die iranische Regierung erhält nach eigenen Angaben für den kommenden Haushalt finanzielle Unterstützung aus Russland.

Präsident Rohani teilte dem Parlament in Teheran mit, dass man aus Moskau ein Darlehen von umgerechnet rund viereinhalb Milliarden Euro bekomme. Das neue Haushaltsjahr in der Islamischen Republik beginnt im März. Der Etat soll etwa 36 Milliarden Euro umfassen. Rohani sprach mit Blick auf die Sanktionen der USA von einem "Budget des Widerstands".



Der Iran steckt in einer schweren Finanzkrise. Der Internationale Währungsfonds geht davon aus, dass die Wirtschaft im laufenden Haushaltsjahr um 9,5 Prozent schrumpfen wird. Im vergangenen Monat gab es in zahlreichen Städten Proteste, die das Regime gewaltsam niederschlug. Amnesty International sprach von mehr als 200 Toten. Tausende Menschen wurden festgenommen.