Der Iran will auch künftig am Atomabkommen mit dem Westen festhalten.

Dies machte Präsident Ruhani in einer im Internet verbreiteten Erklärung deutlich. Darin heißt es, es sei weise gewesen, den Vertrag nach dem Ausstieg der USA nicht aufzukündigen. Denn sonst wären neue Sanktionen und eine Isolation des Iran die Folge gewesen. Alle Staaten hätten sich auf die Seite Washingtons gestellt.



Das Atomabkommen soll sicherstellen, dass der Iran die Kernkraft nicht zur Herstellung von Nuklearwaffen nutzt. US-Präsident Donald Trump hatte den Vertrag im Mai einseitig aufgekündigt und Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft gesetzt. Unternehmen, die Geschäfte mit dem Land machen, drohen Strafmaßnahmen. Die anderen Unterzeichnerstaaten - darunter Deutschland - halten an dem Abkommen fest.