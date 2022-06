Der tunesische Präsident Kais Saied (AFP)

In einer Mitteilung bezichtige er sie der Korruption und eines Schutzes von Angeklagten in Terrorismusverfahren. Saied hatte zuvor in einer Kabinettssitzung angekündigt, er werde eine politische Entscheidung zur "Säuberung" der Justiz treffen. Der Verfassungsjurist war 2019 mit dem Versprechen zum Präsidenten gewählt worden, gegen Korruption vorzugehen. Seine Gegner werfen Saied einen Staatsstreich vor, nachdem er unter anderem das Parlament aufgelöst und den Regierungschef abgesetzt hatte. Seither regiert er per Dekret und rechtfertigt sein Vorgehen damit, einen politischen und wirtschaftlichen Stillstand in Tunesien überwinden zu wollen.

Zuletzt hatte Saied ein Referendum über eine neue Verfassung sowie Wahlen zu einem neuen Parlament im Dezember angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.