Der tunesische Präsident Kais Saied hat Parlamentswahlen angekündigt. (Wassim Jdidi/imago)

Die Wahl im Dezember werde auf Grundlage eines neuen Gesetzes erfolgen, sagte Saied in einer Videobotschaft. Die Arbeit des derzeitigen Parlaments bleibe bis dahin ausgesetzt. Ein Referendum über eine Reform der Verfassung sei für Mitte nächsten Jahres geplant. Saied hatte im Juli nach monatelangem Machtkampf die Regierung abgesetzt. Im vergangenen Monat kündigte er an, per Dekret regieren. Mit weiteren Maßnahmen weitete er seine Machtbefugnisse aus.

Das Vorgehen des Präsidenten stieß im Land auf Kritik. Seit mehreren Wochen kommt es regelmäßig zu Demonstrationen von Gegnern und Anhängern seiner Politik.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.