In Tunesien kommt es seit Monaten zu Unruhen und Protesten. (FETHI BELAID / AFP)

Das kündigte er nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats an. Zuvor hatte das Parlament erstmals seit seiner erzwungenen Auflösung getagt und die von Präsident Saied verordnete Neuordnung des Staates widerrufen. Rund 120 Abgeordnete lehnten in einer Online-Sitzung die Maßnahmen ab, mit denen Saied im Juli vergangenen Jahres die demokratische Verfassung außer Kraft gesetzt hat. Seitdem regiert er alleine. Saied rechtfertigt dies damit, dass der politische und wirtschaftliche Stillstand in Tunesien sowie die Corona-Pandemie überwunden werden müssten. Für Juli dieses Jahres hat der Präsident die Abstimmung über eine Verfassungsreform und für Dezember eine Parlamentswahl angekündigt. Gegen seine Herrschaft gab es immer wieder Proteste.

