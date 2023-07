Macky Sall, Präsident des Senegal (Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa)

Der 61-Jährige sagte in einer Rede an die Nation, er werde bei der nächsten Wahl am 25. Februar 2024 nicht kandidieren. Der Senegal sei größer als er. Jemand anderes werde ebenfalls in der Lage sein, das Land zum Aufschwung zu führen. - Sall regiert seit 2012.

Mit seiner Entscheidung beendete er jahrelange Spekulationen darüber, ob er trotz einer unter ihm verabschiedeten Beschränkung auf zwei Amtszeiten von je fünf Jahren 2024 erneut antreten würde. Gerüchte, dass Sall versuchen würde, seine Amtszeit zu verlängern, führten seit 2021 zu Unruhen, bei denen zahlreiche Menschen getötet wurden.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.