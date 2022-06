Zentralrat der Juden

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. (dpa / Hendrik Schmidt)

Präsident Schuster sagte der Zeitung "Die Welt", es gebe Redewendungen, die unauslöschlich mit dem nationalsozialistischen Massenmord verbunden seien. Der Satz "Jedem das Seine" gehöre aufgrund seiner Verwendung im KZ Buchenwald unzweifelhaft dazu. Es wäre "mehr als wünschenswert", dass die Aufschrift "suum cuique" von den Barettmützen und Verbandsabzeichen der Feldjäger entfernt werde, unterstrich Schuster. Dies wäre nicht nur im Interesse der Opfer der Schoah, sondern auch der Bundeswehr selbst. Ähnlich äußerte sich der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Wagner.

Die Feldjäger sind die Militärpolizei der Bundeswehr. Sie nutzen den lateinischen Ausspruch "suum cuique" ("Jedem das Seine") in Abzeichen, die etwa am Barrett getragen werden. Das Bundesverteidigungsministerium hatte am Dienstag eine Prüfung zur Vereinbarkeit mit Bestimmungen zu durch die NS-Zeit diskreditierten Symbolen angekündigt.